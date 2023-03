VIDEO ⟩ Petrõkinat kimbutasid MMi eel erinevad mured: raskusteta elu on igav

«Mul oli väga palju erinevaid mõtteid peas. Puhastasin oma pead, et lihtsalt lähen ja teen oma tööd. Sel hooajal on väga raske ennast parimasse vormi viia, sest mul on kasvuaeg. Kõik ei tule kogu aeg välja, aga ma proovin. Koolis käin ka, aga raskusteta elu on igav,» ütles 18-aastane Petrõkina intervjuus ERR Spordile.