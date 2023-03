Norra suusaspets kiitis lauluväljaku võistlust: see on ala tulevik

«Murdmaasuusatamise tulevikust on palju räägitud ja kirjutatud. Lõbusast õhtust Eesti lumel veel ei piisa. Aga see võistlus oli hea näide, et murdmaasuusatamine võib olla veetlev sõu nii staadionil kui ka telerite ees,» alustab Welhaven oma arvamuslugu.

Teiseks kasutati lauluväljakul ühise suusamäärde reeglit. «Tugevad jäävad mõistagi tippu, aga oluline on silmas pidada ala jätkusuutlikkust. Nõnda on võimalik tuua ala juurde üha rohkem huvilisi. Lisaks tasandub ebaausalt suur lõhe, mis tekib tehnilise võimaluste arvelt,» arvab Welhaven.

«Kuigi suusatamises on palju tähtsamaid asju kui määre, siis peaks spordiala suhtumine muutuma. Määrdevõitlust ei pea pidama vaid selleks, et see on osa traditsioonidest.»