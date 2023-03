Kergejõustikutähe mõrva taga rullus lahti naiste seksuaalse ja majandusliku ärakasutamise niidistik

Agnes Tirop 2021. aastal Tokyo olümpiamängude 5000 meetri finaalis, kus ta sai neljanda koha. 72 päeva hiljem pussitas 25-aastase naise surnuks abikaasa, kes oli naist ära kasutanud ja oma kontrolli all hoidnud.

Keeniat tuntakse kui jooksumekat, kuid riigis palavalt armastatud spordialal on oma varjupool. Ajakirjanike tehtud uuringus tuli välja, et patriarhaalses Keenias toimub naisjooksjate süsteemne seksuaalne ja majanduslik ärakasutamine. 16 aastat Keenias treeninglaagrites käinud Tiidrek Nurme arvates on tegemist ühiskondlike baasväärtuste erinevusega, kus mehe tegu ja sõna maksab rohkem kui naise oma.