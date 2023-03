Jelena Välbe vibutas sportlaste suunas: te reedate oma kodumaad

«Kui tegemist on koondise sportlasega, siis ta ei tohiks sellele üldse mõeldagi. Vahet ei ole, mitu aastat sa oled koondises olnud – viis, neli, kolm –, sa olid riigi palgal. Ning nüüd plaanid ühtäkki oma kodumaa reeta? Sellele ei ole mitte mingisugust selgitust. Väga loodan, et suusatajate seas selliseid ei ole,» rääkis Välbe RIA Novosti Sportile.

Selleks, et rahvusvahelises konkurentsis taas võistelda, ei pea Venemaa murdmaasuusatajad ilmselt passi vahetama. Nimelt ütles FISi president Johan Eliasch hiljuti Soome meediale järgmist: «Küsimus ei ole, kas Venemaa sportlased naasevad võistlustele. Küsimus on, millal nad naasevad.»

«Oleme keerulises olukorras. Sportlased ei saa valida, millises riigis on nad sündinud. Peame eristama riigi sportlastest. Kui vaadata spordi laiemat pilti, siis see peaks olema apoliitiline ja neutraalne. Sport on inimõigus,» jätkas Eliasch.