Lauluväljakul saab end proovile panna MK-etapi suusarajal

«Lauluväljakul toimus tõeline suusapidu, kus maailma parimad suusatajad võistlesid tuliselt MK-sarja punktide nimel. Ürituse korraldus ning rada ise sai kõvasti kiidusõnu nii sportlastelt kui ka nende taustajõududelt,» ütles Lauluväljaku juht Urmo Saareoja. «Kuna paljusid suusasõpru teeb saabuv kevad rahutuks ja tahaks veel lumel liuelda, siis anname kõigile huvilistele võimaluse tulla end MK-etapi rajal proovile panema. Suusatamine rajal on kõigile tasuta, nii nagu ka sissepääs Lauluväljaku alale.»

«Koostöös Pirita Spordikeskusega oleme leidnud ka võimaluse rada perioodiliselt hooldada, kuid panen kõigile suusasõpradele südamele, et mida hoolikamalt rada hoida, seda kauemaks suusarõõmu ka jagub,» jätkas Saareoja. «Suusarada on avatud senikaua kuni ilma- ja lumeolud seda võimaldavad. Kordan igaks juhuks ka üle, et rada ei ole mõeldud kelgutamiseks ega muuks talispordiks, vaid ainult suusatamiseks. Jõudu kõigile Lauluväljaku nõlva alistamisel!»