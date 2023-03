Ogier’ kaardilugeja: võidurõõmu maitsmine muutub ohtlikuks

Kuigi Landais on kaheksakordse maailmameistriga osalenud vaid kolmel rallil, on tal ette näidata juba kaks etapivõitu.

«Kuigi rallit sõites on poodiumile alati hea jõuda, ei teinud me saladust, et eesmärk on Mehhikos võita. Kui sõidad hooaja jooksul ainult loetud rallidel, siis ei saa ühtegi teist ambitsiooni olla. Meie ülesanne oli see võit koju tuua, sest kuumas Mehhikos võib nii mõndagi juhtuda. Õnneks suutsime probleeme vältida,» lausus ta väljaandele Autohebdo.

Esimest korda luges Landais Ogier’le legendi möödunud hooajal Jaapanis, kus teeniti neljas koht. Tänavu on rallipaar osalenud kahel rallil ning need mõlemad võitnud.

«Hindan seda võitu isegi rohkem kui Monte Carlo oma. Monacos võitmine oli hullumeelne, sest see oli minu esimene triumf WRC-sarjas. Kuid see võit ei jõudnud mulle kohe kohale. Nüüd seda muret ei olnud. Suutsin võitu nautida ka enne, kui olin koju jõudnud. See on natukene ohtlik, sest Horvaatias tahame end jälle kehtestada. Peame hoidma jalad maa peal,» rääkis ta.