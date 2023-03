Intriig õhus: Eesti klubid Läti ja Ukraina omade vastu

Saatuse irooniana kujunes turniiritabel selliseks, et üheski paaris ei lähe Eesti klubid omavahel kokku. Ses mõttes on vahva, et kõigis matšides saab näha naabrite vastasseisu. Teisalt tuleb loota, et 7.–8. aprillil Tallinnas peetaval nelja meeskonna finaalturniiril Eesti korvpallisõbral ikka on, kellele kaasa elada. Oma paaris on selge soosik vaid BC Kalev/Cramo. Edasi saab kahe võiduga, vajadusel toimub kolmas, otsustav kohtumine põhiturniiril kõrgema koha saanud meeskonna koduväljakul.