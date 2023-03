Kriisa vastuoluline hooaeg: silmapaistvad saavutused, vigastus ja põrumine Arizonaga

Portaal Arizona Desert Swarm kirjutab, et 22-aastane Kriisa oli oma koduülikooli fännide poolt ühtaegu nii armastatud kui ka vihatud. Fännid ei jõudnud eestlase rolli osas üksmeelele. Nad arutasid, kas selle asemel et kombineerida mõlemat, peaks Kriisa keskenduma mängujuhi rollile või kolmeste viskamisele.

Kuuldavasti annab Kriisa end nüüd üles NCAA mängijate üleminekuturule, kus tal on võimalik leida uus mängupaik. See sama portaal spekuleerib, et üheks sihtkohaks võiks olla Xavieri ülikool, kelle peatreenerina tegutseb Sean Miller. Tegemist on mehega, kes tõi Kriisa Arizonasse, kuid sai NCAAs lahvatanud korruptsiooniskandaali tõttu hundipassi.