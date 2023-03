Walesi ekskoondislase laip leiti 14 kuud pärast mehe kadumist

Nüüd kinnitas ragbimängija vanem vend Gareth, et ta leiti surnuna. «Puhka rahus, Bryn Hargreaves. Tohutu kurbusega saan kinnitada, et pärast 14 kuud leidsime lõpuks Bryni. Me ei tea endiselt, mis oli surma põhjus, või mis täpsemalt 2022. aasta 3. jaanuaril juhtus. Aitäh kõigile, kes otsimisel kaasa aitasid,» kirjutas endise sportlase vanem vend oma Facebooki seinale.