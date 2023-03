Rahvusvahelise jäähokiliidu otsus: agressorriikidel pole MMile tükk aega asja

IIHF kinnitas kolmapäeval peetud kohtumisel, et Venemaa ja Valgevene ei saa vähemalt kuni järgmise aasta lõpuni rahvusvahelistel jäähokivõistlustel kaasa teha. See tähendab, et neil jäävad vahele selle ja järgmise aasta MMid. Väidetavalt pole Venemaa ja Valgevene koondiste naasmine hetkel turvaline.