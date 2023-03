Venemaa spordileht: kes lootis, et IIHF meie hokimehed mängu tagasi laseb?

Venemaa spordimeediat jälgides on huvitav näha, et kui üldiselt valitseb lootusrikas ja optimistlik hoiak, eriti pärast Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachi mõne kuu tagust väljaütlemist, et Venemaad ja Valgevenet tuleks hakata rahvusvahelisse spordiellu tagasi tooma, ning loo alguses märgitud FIE otsust, siis IIHF tõmbas neile ilmselgelt kaela külma duši. Sest ka Tardif rääkis talvel sellest, et Venemaa võiks hokit mängima lubada tagasi nii kiiresti, kui võimalik.