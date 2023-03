Cristiano Ronaldo ütles koos armastatuga lastele, et nende vend sünnib hiljem. Tegelikult oli ta surnud

Rodriguez ootas kaksikuid, kelle mõlema jaoks olid kodus juba asjad ka valmis pandud. Kui üks laps sündis ilusti tervelt, siis teise süda lõpetas töötamise ning arstidel ei õnnestunud seda päästa. Rodriguez tunnistas Netflixi sarjas «I am Georgina», et ei olnud selliseks tragöödiaks valmis.

«Mul oli endiselt rasedusest kõht ees. Esiteks ütlesin neile, et Angel sünnib hiljem. Siis Cristiano ütles neile, et Angel on taevas. See oli neile doos reaalsust,» rääkis jalgpalluri elukaaslane.