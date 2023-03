VIDEO ⟩ Väravavaht virutas oma värava eest vastase võrku, tegu võis olla ajaloo kaugeima väravaga

77. minutil, kui seis oli 2:0, pani Requena palli väravaesisest lahtilöögist mängu. Kuigi alguses nägi olukord välja suhteliselt süütu, siis peagi selgus, et Colo-Colo väravavaht Brayan Cortes oli oma karistusalast väljas ning nahkkera põrkas üle tema pea ning väravasse. Kusjuures Cortesi haavadele raputas soola veel see, et tal õnnestus palli järel joostes komistada.