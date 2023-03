Karm väide: Tallinna MK-etapil osalenud rootslasi süüdistatakse pettuses

Ometi rääkis Brown Rootsi meediale, et rootslased rikkusid Tallinnas reegleid. «Norrakate ja teiste suusad nägid täiesti normaalsed välja. Aga samas ruumis võis näha, et rootslaste suusad olid kaetud fluoriidil põhineva kreemiga. Nad lihtsalt nühkisid selle hooletult maha, aga kõik teavad, et sellest ei piisa, kui suuskadel on fluoriidi. See mõjutab ikkagi,» rääkis ameeriklane.