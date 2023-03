Kerr Kriisa lahkus tippülikoolist, kuid kosilane on vähemalt sama tugev

Kolmapäeva õhtul teatas üks USA korvpalliajakirjanduse kõvemaid tegijaid Jonathan Givony, et Kriisa täitis vajalikud dokumendid, mis vabastavad ta senisest tiimist. Meie mehe nimi on n-ö vabaagentide potis (NCAA transfer portal), kus võivad oma huvi üles näidata kõik koolid.

Jaanuaris 22. sünnipäeva tähistanud pallur soovib ookeani taga jätkata. Vaatamata nukravõitu hooajalõpule usub Givony, et Kriisa on üks ihaldatuim mängija turul. Tõsi, nii mõnegi eksperdi arvates on uus ülikool juba põhimõtteliselt paigas. Kus? Selgituseks tuleb veidi minevikku tagasi minna.