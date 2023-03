VIDEO ⟩ NBAs nähti üht ajaloo kummalisemat hetke

Veidi enne kummalist olukorda lendas pall kahevõitluses auti. Üks kohtunikest näitas signaali, mis tähendas, et sissevise kuulub Warriorsile. Seejärel kohe reageeris ta Mavericksi soovile aeg maha võtta. Just see viimane liigutus ajas kogu Mavericksi meeskonna segadusse, sest neile jäi arusaam, et sissevise kuulub ikkagi kodumeeskonnale.