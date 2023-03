Olümpiaraadio ⟩ Risto Lillemets: kullamees kõlaks uhkemalt, aga pronksimees sobib ka väga hästi!

Kauguses said kirja tagasihoidliku 6.91, mida treener Erki Nool nimetas katastroofiks. Diplomaatiliselt korrektne on öelda «viis ala veel ees» ja «kõik on veel võimalik», aga mis su enda peas toimus, kui kaks esimest ala hästi ei läinud?

Suurem punktirong oli läinud ja see võttis tuju üpriski ära. Jälle sellesse ämbrisse astutud. Eesti meistrivõistlustel algas mu võistlus ju samamoodi. Päris raske olukord oli, aga meid viidi õnneks kohe kuulitõukesse edasi ja esimene proovikatse kukkus 15 meetri joone peale. Mõtlesin: ohoh, pole paha! Tuju läks paremaks. Võistluskatsed olid veidi kehvemad ja tulemus jäi natuke lahjemaks (14.59 – toim), aga see näitas, et kõik on veel võimalik.

Simon Ehammer oli selleks hetkeks juba nulli saanud. Ikka juhtub, et mõni kukub veel eest ära ja mõne mehe jaoks kahjuks nii ka läks. Ma teadsin, et olen heas vormis ja kõik on hästi. Kaugushüppes oli tegelikult ka hästi. Lihtsalt polnud enesetunnet, et läheks ja paneks seitse ja pool meetrit. Enesetunne oligi katastroofiline. Aga sealt edasi läks asi päris korralikuks.

Enne kõrgushüpet oli pikk paus, mille ajal sain taastuda. Teadsin, et olen kõrgushüppes hea ja kerge ning et jalg viskab. Läksin ja panin! (Lillemets kordas kõrgushüppes 2.07-ga isiklikku rekordit – toim)