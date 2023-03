Veerpalu dopinguskandaalidest: pole minu rida, ajan enda asja

Anders Veerpalu lõpetas enda MK-debüüdi Tallinna sprindivõistlusel 66. kohaga ehk jäi pidama kvalifikatsiooni. 20-aastane Eesti suusataja tõdes Rootsi väljaandele Expressen , et oli enne võistlust väga närvis. «Olin närvis, aga publikut oli siin palju. Kuulsin palju ergutamist,» lausus Veerpalu, kelle arvates on Eestis väga oluline korraldada säärast suusavõistlust.

Kiiresti kaldusid Expresseni ajakirjaniku küsimused Anders Veerpalu perekonnanime juurde, mis on tugevasti dopinguskandaalidega pihta saanud. 2019. aasta Seefeldi MMil toimunud dopinguskandaalis määrati ju nii Andrus Veerpalule kui ka tema pojale Andreas Veerpalule võistluskeelud. Mõlemad on enda karistuse tänaseks ära kandnud.

Sellele vaatamata uuriti 20-aastaselt suusamehelt, kuidas on rahvusvahelisel areenil võistelda, kui sul on perekonnanimeks Veerpalu. «Ma arvan, et see on okei. See ei mõjuta midagi,» lausus Anders Veerpalu ning selgitas seejärel dopinguteemasid. «Dopinguteemad pole minu rida, ajan enda asja. Nii ongi.»