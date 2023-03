33-minutilise tšarterlennu valguses: millal jõuab roheline mõttelaad sõnadest tegudeni?

Lennukiga lendamisel tekkivad heitgaaside kogused läbitud kilomeetri kohta on oluliselt kõrgemad, kui mis tahes muu transpordiliigiga. Kusjuures kõige saastavamad on lühimaalennud, mis aitavad enim kaasa globaalsele soojenemisele.

Läinud kuul lõi Ühendkuningriigi meedias laineid uudis, et Liverpooli jalgpallimeeskond kasutas võõrsil mängu järel Newcastle’ist kodulinna saamiseks tšarterlennukit ja lennu pikkus oli vaid 33 minutit. Kuna lennureis on kõige saastavam transpordiviis, siis tõstatas see laiema küsimuse – millal algab tippspordis roheline liikumine, mis jõuab sõnadest ja loosungitest kaugemale?