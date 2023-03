Maailma kergejõustikuliit langetas transsooliste kohta uue otsuse

WA presidendi Sebastian Coe avalduses seisab, et keeld kehtib kõigile puberteediea mehena läbinud transsoolistele sportlastele. Tõsi, töögrupid jätkavad teema käsitlemist.

«Me ei ütle, et see jääb nii igaveseks,» märkis Coe.

Varem kehtis WAs reegel, et transsoolise naissportlase vere testosterooni tase võib olla maksimaalselt viis nanomooli liitri kohta. See pidi nõnda püsima 12-kuuse ajavahemiku jooksul enne võistlust.