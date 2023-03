Tohoh: rattalegend kihutab rallisarjas Lanciaga

Autoralli debüüdi tegi endine Quick-Stepi äss 25. veebruaril Belgia meistrivõistluste avaetapil Haspengouwi rallil. Nüüd avaldas Boonen, et kihutab veel kuuel Belgia meistrivõistluste etapil. Tema istumise all on Lancia Delta Integrale 16V ralliauto.

Hooaja avaetapil Hesbaye’s teenis endine rattur Historic-klassis teise koha ning sai hamba verele. «Ralliviirus on minust võitu saanud,» tunnistas mees Belgia rahuvusringhäälingule.

«Mul oli Haspengouwi rallil väga lõbus. Mina ja mu kaardilugeja Erwin Mombaerts nautisime aega nii autos kui ka väljaspool. Hoolduspargis valitses meeldiv atmosfäär ning toetajad olid väga innukad,» märkis ta.

Oma ralliauto Lancia Delta Integrale 16V kohta ütles rattaäss aga järgmist: «Lancia on auto, mis lubab kõvasti sõita. Samas saab sellega sõita puhtalt ning seda ma kavatsengi teha. Minu järgmine ralli on Rallye des Ardennes. Sõidan veel sellistel etappidel nagu Rallye de Wallonie, Sezoensrally, Rallye de Bertrix, Ida-Belgia rallil and võib-olla lõpetuseks ka Rallye de Spal.»

«Eesmärk on koguda tulevikuks kogemusi. Tean, et mul on veel palju õppida, kuid olen ambitsioonikas. Praegu ma ei taha neist aga rääkida. Võtame samm-sammult ja naudime seda kaunist spordiala,» ütles ta.