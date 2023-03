Vene suurmeister kasutab Ukraina laste aju pesemiseks malepropagandat

Nimelt veab Karjakin okupeeritud linnades Luhanskis, Donetskis, Makijivkas ja Hartsõzkis malekooli. «Meie vabariikides on andekaid noori. Ootan, et lapsed võimalikult kiiresti Venemaa maleellu kaasatakse. Sellisel juhul saavad nad toetuse ning võimaluse osaleda Venemaa turniiridel,» kirjutas Karjakin Telegrami.

Karjakin on Venemaa presidendi Vladimir Putini vankumatu toetaja. Ta on avaldanud toetust ka Ukraina sõjale ning väitnud, et Ukraina liidrid on natsid.