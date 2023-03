Tipptennisisti isa on USA üks rikkamaid mehi

Nimelt on 29-aastase ameeriklanna isa 71-aastane Terry Pegula, kes kuulub USA rikkamate inimeste edetabelisse.

Terry Pegula on suure osa oma varandusest teeninud tänu gaasiärile. Ameeriklane on tegus ka spordiäris, sest talle kuuluvad NHLi klubi Buffalo Sabres ja NFLi klubi Buffalo Bills. Forbesi andmetel on Pegula impeeriumi väärtus seitse miljardit dollarit ehk 6,5 miljardit eurot.