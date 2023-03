Venemaal mängiv tippkorvpallur: ma ei võta surnud ukrainlastelt raha

Kui aga ajakirjanik viitas, et Venemaa sõdurid tapavad Ukrainas iga päev süütuid inimesi, oskas Heurtel vastata vaid üht: «Kuidas see minu olukorraga seotud on? Olgu, nad teevad seda. Kuid see ei tähenda, et ma oleks selle sõja poolt. Ma ei tea siin mitte kedagi, kes sõda toetaks. Kui järgime seda loogikat, siis ei tohiks me mängida ka Hiinas või Iisraelis. See peaks kehtima kõigile, mitte ainult mulle.»