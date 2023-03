BLOGI JA FOTOD ⟩ Kristjan Ilves teenis Lahti MK-etapil teise koha!

Reedesel peaproovil ehk PCRil omaette klassist kaheksakordne maailmameister Jarl Magnus Riiber, kes hüppas 136 meetrit ja teenis kokku 149,6 punkti. Lähima jälitaja Johannes Lamparteri tulemused olid vastavalt 124,5 ja 135,3. Suusasõiduks tähendaks see 57-sekundilist vahet.

Lahtis on nii laupäeval kui ka pühapäeval esiti kavas hüppevoor ja siis 10 km suusasõit.

Tõenäoliselt kindlustab Soomes oma esimese MK-sarja üldvõidu Lamparter. Austerlasel on liidrina koos 1325, lähimal jälitajal Julian Schmidil 1179 ja Oftebrol 1173 punkti.

Ilves on 613 silmaga seitsmes. Lahtis on meie mehel võimalik paari positsiooni võrra tõusta: Vinzenz Geigeril on koos 663, Rehrlil 664 punkti.