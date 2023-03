Maailmameister: FIS peab otsustama, kas 30 riiki või ainult Venemaa

Legendaarne suusahüppaja Małysz nii ei arva. «Loodetavasti on see lihtsalt tema (Välbe – toim) soovunelm. Tean, et FISis on inimesi, kes Venemaa naasmist toetavad. Samamoodi on selliseid inimesi ROKis. Praegu on aga 30 riiki andnud allkirja, et pole sellega nõus. Kui asjad lähevad ekstreemseks, peab FIS otsustama, kas nad tahavad näha 30 riiki või ainult Venemaad,» lausus Małysz.