EM-VALIKSARI ⟩ Üks kohtumine otsustati 129 sekundiga, Ibrahimovic jäi napilt rekordist ilma

F-grupis, kuhu kuulub ka Eesti koondis, peeti eile samuti esimesed kohtumised. Stockholmis Solnas tuli Friends Arenal pea 50 000 pealtvaataja silme all Rootsi koondisel tunnistada Belgia 3:0 paremust. Alagrupi favoriidi eest sai kübaratrikiga hakkama Romelu Lukaku.

73. minutil vahetusest sekkund Rootsi koondise ründetähest Zlatan Ibrahimovicist sai paljude meediaväljaannete - nende seas eksklikult ka Postimees - väitel läbiaegade vanim jalgpallur, kes on osalenud EM-valiksarja kohtumises.

Kui varem hoidis seda tippmarki enda käes Itaalia koondise legendaarne väravavaht Dino Zoff, kes kaitses 1983. aastal Rootsi vastu kodumaa puuri 40 aastat 3 kuud ja 1 päev vana, siis Ibrahimovicil on vanust 41 aastat 5 kuud ja 21 päeva.

Paraku polnud see siiski piisav, et rekordit enda nimele haarata, sest Gibraltar - Kreeka EM-kohtumises jooksis kääbusriigi eest platsile 41 aasta 5 kuu ja 26 päeva vanune Lee Casicaro. Nõnda on hoopis tema aegade vanim EM-valikmängus platsile jooksnud mängumees.