Norra laskesuusataja kadus kui tina tuhka, teda otsib taga politsei

Politsei on teatanud, et mees lahkus oma kodust Lillehammeris pühapäeval ning seni on ainsa juhtlõngana leitud mehe maha jäetud auto ühest Lillehammeri parklast, teatas Norra rahvusringhääling (NRK).

Ametlikult pole sportlase nime avalikustatud, vaid on antud tema tundemärgid. Tegemist on 22-aastase mehega, kes on 183 cm pikk ja saleda kehaehitusega, tal on blondid juuksed ja sinised silmad. Perekonna loal on kadunud laskesuusatajast meedias avaldatud foto.

Politsei oletas neljapäeval, et mees võib olla veel elus. Teda on Lillehammeri piirkonnas taga otsinud nii võimud kui ka vabatahtlikud. Mehe treenerina töötanud Aasmund Steien ütles NRK-le, et otsingutele on kaasatud inimesi ka laskesuusatamise ringkondadest.