Leinas võistelnud Soome suusatäht: räägime parem spordist

Carla oli siis Nova Scotia retriiver, kelle eluküünal kustus neljapäeval. Instagrami postitusest on näha, et koer elas 11-aastaseks.

Kui Ilta-Sanomat pärast kvalifikatsiooni 12-kordse tiitlivõistluste medalistiga rääkima läks ning põgusalt koera kohta küsis, sõnas Pärmäkoski: «See on raske hetk praegu, räägime parem spordist.»

Varem on soomlanna oma neljajalgse sõbra kohta öelnud järgnevalt: «Carlast on saanud minu parim sõber. Ma ei kujutaks oma elu ilma koerata enam ette: Carla saab alati aru, kui ma olen halvas tujus. Lisaks on ta alati rõõmus, kui ma oma jooksutiirudelt naasen, seda isegi paduvihmas. Minu tuju paraneb alati samuti, kui viibin Carla juures. Tema enda ellu võtmine oli mu elu parim otsus.»