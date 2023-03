Pettunud Ukraina tipptennisist: WTA ei võtnud meid kuulda

Kostjuk on mõistetavalt olnud üks suuremaid kriitikuid selels osas, et Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad rahvusvahelistel võistlustel kaasa teha ning keeldus ka WTA 1000 turniiril Miamis venelanna Anastasia Potapovaga kätt surumast. Ta lootis saada WTA nõukoguga jutule saada, kuid sellest keelduti.

«Jah, me soovimise nõukoguga kohtumist ja me ei saanud seda. Mitte mingit vastus, midagi, lihtsalt vaikus,» vahendab portaal Inside the Games Kostjuki sõnu.