Olümpiavõitja keeldub last saamast, et kiiremini suusatada

Portaal Championat kirjutab, et sünnitamine muudab naise hormoonide talitust nii, et see aitab kestvusaladel paremini esineda. Näiteks 2018. ja 2022. aasta olümpiamängude vahel said emadeks suusatajad Julia Stupak ja Tatjana Sorina.

«Paistab, et kõigil meil on elus oma tee ja oleks tobe muretseda sellepärast, et mu elu ei ole teistega samasugune,» alustas 27-aastane Neprjajeva küsimusele vastamist.

«Kõigel peaks olema oma aeg ja minu aeg ei ole kindlasti veel läinud. Selles suhtes olen ma oma eluga täiesti rahul. Võib-olla mul on elule natuke teised väärtused, aga ma kindlasti ei sünnita last lihtsalt selleks, et kiiremini suusatada,» lisas ta.