JÄRELVAADATAV ⟩ Suure eduseisu maha mänginud Võru Barrus astus ikkagi suure sammu pronksi suunas

Enne mängu:

«Mänguliselt on Võrul kaks selget rünnakuliidrit Matthew Slivinski ja John Hatchi näol, Rasmus Meius aitab samuti palju. Neile tuleb tähelepanu pöörata. Avakohtumises tegid Hatchi serviseeriad meile teises ja kolmandas geimis palju pahandust ja me ei taastunudki sellest. Kui oma servist peame side-out'i hakkama ära lööma, hoo saame üles siis, kui suudame ka kaitsest palle maha lüüa,» lisas Jasmin.

«Me peame juurde panema ja valmis olema, et Pärnu enam nii pehmelt ei mängi, see oleks väga ohtlik lootus. Meie efektiivsuse numbrid olid avakohtumises paremad, kui poolfinaalseerias, aga olen kindel, et vastate tõstab taset ja me peame ka oma rünnaku paremaks saama,» rääkis Lüütsepp, kes polnud avamängus kasutada sidemängijat Gareth Zolgi.