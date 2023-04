JÄRELVAADATAV ⟩ Eesti meistrivõistluste võrkpallimedal jõudis 73-aastase pausi järel Võrru

Enne mängu:

«Ootan seda mängu juba väga. Seda tunnet pole, et tahaks veel lihtsalt treenida või puhata. Suhtumine on selline, et andke siia! Arvan, et meil kodus hea võimalus, kui suudame oma pea külmana hoida ja omad asjad ära teha,» kommenteeris Lüütsepp .

Pärnu meeskonna peatreener Toomas Jasmin saab ka kolmandas kohtumises kasutada kõiki mehi. Selles suhtes on seis okei, et kõik põhijõud on olemas. Selg on meil terve hooaeg vastu seina olnud, see pole uus olukord. Aga ma kiidaksin Võrut, nad on tõesti kaks mängu väga hästi mänginud ja me pole neile eriti vastu saanud. Suutsime eelmise kohtumise viiendasse geimi viia, see annab natukenegi lootust. Eks homme proovime jälle saada vastu ja tahame neile hambaid näidata,» sõnas Pärnu peatreener.