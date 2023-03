OTSEÜLEKANNE ⟩ Võrkpalli finaalseeria: Tartu Bigbank on Selver/TalTechi vastu raskes seisus

Enne mängu:

Finaalseeria kestab nelja võiduni ning Selver/TalTech on sel hooajal nii Eesti karikavõitjaks kui ka Balti liiga meistriks kroonitud Tartu vastu mängudega 2:0 peal.

Seeria avavaatuse võitis Selver/TalTech 3:0 (25:23, 25:18, 25:23). Teises kohtumises olid pealinnaklubi võidunumbrid 3:1 (25:21, 13:25, 25:14, 25:18).

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobali sõnul oli tegemist väga tähtsa võiduga ning seda eelkõige emotsionaalselt. «Näitasime, et see polnud üks sähvatus, nagu siin räägiti. Oleme võimelised mängima, kui me ei hakka resultaadile mõtlema,» märkis peatreener.

Neid lahutab tiitlist nüüd veel vaid kaks võitu. «Me ei mõtle sellele. Praegu on siht igat mängu mängida nii hästi või halvasti nagu oskame ja natukene ka nautida. Me ei lähe mängule mõtetega, et vajame veel kahte võitu. Teine geim näitas, et ka meie võime ära kukkuda,» lisas Toobal.

Tartu mängija Roland Järv tõdes, et Bigbanki ja Selver/TalTechi tasemevahe pole tegelikult nii suur, nagu enne finaalseeria algust räägiti. «Kas me oskasime seda oodata või mitte, aga eks see on ka meie endi teha, kuidas me seal väljakul oleme. Praegu meil asjad ei tööta. Tasemevahe pole nii kõva kunagi olnudki, kui siin kõik on arvanud. Oleme jätkuvalt võrdsed meeskonnad,» ütles ta.