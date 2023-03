VIDEO ⟩ Kristjan Ilvese elukaaslane Pekingi koroonaproovist: meie mõlema maailm varises kokku

Paraku andis Ilves kohe Pekingisse saabudes positiivse koroonaproovi ning viidi koheselt karantiinihotelli. «Ta helistas mulle kohe. Ta ei pidanud mulle midagi ütlema, kui ma sain aru, et midagi on väga valesti. Tol hetkel oli tunne, et terve maailm variseb kokku. Me mõlemad olime nii palju pingutanud, tema eriti. Mõtlesin, kuidas nii olla saab?» meenutab Puusalu.

«Väga raske oli temaga rääkida. Kõik, mida rääkisin, oli tabu, sest mitte ükski sõna ei toonud negatiivset testitulemust. Rääkisime argipäevategevustest, üritasin ta mõtteid eemale viia. Loomulikult talle ei meeldinud, kui ütlesin, et küll kõik saab korda. Kristjan on alati olnud väga tugev, ta ei kurda ning ei ütle, et tal on midagi halvasti. Tol hetkel nägin ma natuke teistsugust Kristjanit, ta oli pahur ning see oligi raske olukord. Sel hetkel on minu töö mõista, et ma ei saa talle peale lennata. See on väga inimlik, kui ta on selliste emotsioonidega,» räägib Puusalu.