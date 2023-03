Antibiootikumiravil Aigro tegi MK-etapil hooaja parima tulemuse

«Sellise tuulega võistlus on suur loterii, kuid selline see ala on. Kunagi ei tea ette. Täna läks nii, et võin positiivselt koju minna,» lausus Aigro, kes pole veel hiljuti põetud haigusest täielikult taastunud. «Tervis on paranenud, aga antibiootikumikuur kestab. Hetkel end kehvasti ei tunne. Üritan end sajaportsendiliselt terveks saada.»