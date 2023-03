«Ebaausad» rootslannad ajasid konkurendi nutma

Dahlqvist pole nõus väitega, et rootslannad tegusesid ebasportlikult. Küll aga on tal kahju Fähndrichist. «Sellest tuleb kasu lõigata, et sul on maailma parim koondis. Mul on hea meel, et suutsin Nadine poolfinaalis võistlusolukorras ikkagi seljatada. Ni et see polnud vaid Moa kena žest, mis mulle võidu tõi,» lausus Dahlqvist.