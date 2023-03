Steinburg võitis kukkumisest hoolimata mainekal mitmepäevasõidul etapi

«Väga hea meel on ja see on väga suur asi, et kaheksa päeva pikkune mitmepäevasõit sai kenasti lõpetatud. Täna oli samuti väga-väga tore päev. Oleme Grande Finale võitjad,» rõõmustas Steinburg etapi järel. «Öösel tuli jälle korralikult vihma, aga õnneks see jäi hommikul järgi ja sõita oli tipp-topp. Esimene tõus oli päris järsk sein, aga seekord ei olnud tuult. Saime esimeste naistega minema ning tõusu lõpus jäime hetkeks väikese vahega maha, kuna naised seal spurtisid natuke. Laskumisel saime nad uuesti kätte ning seejärel hakkasid nad meist järjest maha jääma. Tundus natuke uskumatu, sest meil ei olnud veel tunnet, et raskeks hakkaks minema.»