Tänak avaldas, milline ralli võiks kindlasti kuuluda WRC-kalendrisse

Ülemöödunud nädalavahetusel peetud Mehhiko rallil rääkis WRC Promoteri võistluste direktor Simon Larkin, et Ameerika maailmajaos plaanitakse tuleval aastal sõita kaks rallit. Üheks neist on pikka lepingut omav Tšiili, kuid teise osas on variandid lahtised.

Üha enam spekuleeritakse, et selleks võib saada USA ralli ning Tänaku sõnul tasuks seda plaani kindlasti kaaluda.

«Ameerika on kindlasti turg, kuhu peame minema. Me pole seal kunagi sõitnud ja see on hiiglaslik turg. Vähemalt mina läheks kindlalt sinna,» ütles Tänak Dirtfishile antud intervjuus.

Selles osas on Tänaku väide õige, et tänapäevastest sõitjatest pole keegi USA MM-rallit kaasa teinud. See on varem WRC-kalendrisse kuulunud, kuid viimati 1988. aastal.

USAsse minek huvitaks ka Hyundai pilooti Dani Sordot, kuid seda ilmselt mitte Mehhiko arvelt. «Ma arvan, et mõlemad võistlused oleksid toredad. Raske on nende vahel valida, sest ma ei tea võimalikus USA rallist midagi,» ütles Sordo.