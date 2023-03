Mängijate ja klubi peal viha välja elanud Tottenhami peatreener sai hundipassi

Conte võttis Tottenhami ohjad üle 16 kuud tagasi, kuid viimasel ajal pole näidatud soovitud tulemusi. Seetõttu otsustas klubi juhtkond itaallase teenetest loobuda.

Hooaja lõpuni võtab tiimi ohjad üle Conte senine abitreener Cristian Stellini, kelle abitreeneriks saab endine Tottenhami poolkaitsja Ryan Mason.

«Meil on 10 Premier League’i mängu jäänud ja meil on käsil võitlus Meistrite liiga koha peale. Peame kõik üheskoos pingutama. Kõik peavad andma endast kõik, et kindlustada parim võimalik hooaja lõpp meie klubile ja hämmastavatele, lojaalsetele fännidele,» sõnas Tottenhami esimees Daniel Levy.

Contele võis saada saatuslikuks 18. märtsil pressikonverentsil öeldu, kus ta pärast 3:3 viiki Southamptoniga kritiseeris karmilt nii klubi kui ka mängijaid. Ühtlasi jäigi see tema viimaseks mänguks Tottenhami eesotsas.

Conte oli mängujärgsel pressikonverentsil selgelt murtud mees. Ta valas viha välja mängijate aadressil, kes ei taha väljakul teineteist aidata. Oma koosa said ka klubi omanikud. «Te võite vahetada peatreenerit, kuid olukord ei saa muutuda. Tottenhami lugu on selline – 20 aastat on neil olnud sama omanik ja nad pole kunagi midagi võitnud. Miks?» küsis Conte.

Conte jätkas oma monoloogi: «[muutuma ei pea] mitte ainult klubi, peatreener ja personal. Mängijad tuleb sellesse olukorda kaasata, sest on aeg seda olukorda muuta, kui Tottenham tahab muutuda.

Kui nad tahavad nii jätkata, võivad nad juhti vahetada, mitu korda, aga olukord ei saa muutuda. Uskuge mind. Oma kogemuse põhjal võin teile öelda, et kui klubi tahab olla konkurentsivõimeline, võidelda, tuleb asju parandada. Praegu on mängijate koostöö väga-väga madal. Ma näen ainult 11 mängijat, kes mängivad enda eest,» pritsis Conte tuld ja tõrva ka oma hoolealuste aadressil.