VIDEO ⟩ Ukrainlannad tahtsid protesteerida FIE otsuse vastu, MK-etapi korraldajad keelasid selle

«Idee oli, et me riputaks plakati tribüünidele, et tuua tähelepanu sündmustele Ukrainas, mida Venemaa on teinud ja mida meie riigile ja inimestele endiselt teeb. Me ei tohtinud seda teha,» ütles Ukraina vehkleja Vlada Harkova Suspilne.Sporti-ile.

«Lisaks olid meil maskidel kleepsud, et me ei nõustu FIE otsusega. Jagasime neid ka teistele solidaarsetele sportlastele. Meil paluti need ära võtta. Enne igat matši kontrollisid kohtunikud põhjalikult, et me seda tegime. Valvurid olid koguaeg meie juures. Nad ilmselt tegid kindlaks, et me midagi ei organiseeriks,» lisas ta.