KES TA ON? ⟩ Jevgeni Karavajev – vehklemisskandaali sattunud treener, kes juhendanud olümpiavõitjat

Eile puhkes vehklemises skandaal, kui selgus et Jevgeni Karavajevi korraldatud vehklemisturniiril Anastassia Cup võistles Vene lipuvärvides maskiga noorsportlane. Hiljem selgus, et ta sõimas väidetavalt ka võistlusel treenerina kohal olnud Jüri Salmi. Karavajev ise lükkas süüdistuse ümber. Postimees uuris, kellega on täpsemalt tegu.