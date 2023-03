«Võrguplatsid korda» tuleb juba 13. korda!

Oma Ehitaja juhatuse esimees Indrek Moorats loodab, et pikalt kestnud projekt aitab kaasa võrkpalli arengule ja rahva tervise edendamisele. «Tunnustame ja tunneme jätkuvalt uhkust Eesti Võrkpalli Liidu tegevuse üle, juba aastaid on alaliit loonud võimalusi selleks, et võrkpallimäng oleks üle Eesti võimalikult paljudele harrastajatele kättesaadav. On rõõm näha, et meiepoolne panus jõuab nii vahetult ja otse inimesteni, kellele see siiralt naudingut ja võimalusi pakub. Usume, et järjepidev sportimise ja liikumisvõimaluste arendamine loob head eeldused rahva tervislikkuse ja sportlikkuse parandamiseks. Väikesest spordipisikust kasvavad välja suured spordisaavutused ja loodetavasti kuuleme peagi järgmistest talentidest, kes on tuule tiibadesse saanud just mõnelt meie toetatud võrguplatsilt,» kommenteerib Moorats.