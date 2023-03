ÜRO nõunik näeb Venemaa sportlasi rahvusvahelisel areenil võistlemas isegi olukorras, kui nad on osalenud Ukraina sõjas

Xanthaki osales möödunud nädalal Rahvusvahelise Olümpiakomitee koosolekul, kus osales NRK teatel umbes 240 sportlast. Seal väitis ÜRO ametnik, et Venemaa ja Valgevene sportlastel peaks olema õigus osaleda rahvusvahelistel võistlustel. Sõjas osalemine seejuures ei tohiks saada takistuseks.

ÜRO nõunikuna töötava Xanthaki sõnul pole Venemaa sportlased vastutavad inimõiguste rikkumiste eest, mida on Ukrainas korda saadetud. See tekitas mõistetavalt palju kõneainet ning Ukraina kahekordne olümpiavõitja Vladislav Geraskevitš otsustas ÜRO ametnikuga vestlust sotsiaalmeedias jätkata.

Gerakevitš uuris, kas Venemaa sportlased, kes osalevad vabatahtlikult Ukraina sõjas, peaksid saama keelu rahvusvahelistest võistlustest. «Ei. Võistlustel osalemine peaks olema keelatud, kui nad on pannud toime sõjakurjategusid või osalenud genotsiidis,» teatas Xanthaki.

Seejuures on varasemalt öeldud, et Venemaa korraldab Ukrainas genotsiidi, kuna nad pommitavad tsiviilrajatisi ning nende sõjaväelased on piinanud ja tapnud nii Ukraina sõjaväelasi kui ka tsiviilisikuid.