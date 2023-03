Portugali uus peatreener: Ronaldo on unikaalne ja meile väga vajalik

Portugal kaotas mullu MMi veerandfinaalis Marokole ning pärast seda otsustati loobuda koostööst Fernando Santosega. Uueks lootsiks määrati Belgia koondist juhendanud Roberto Martinez. Ta on toonud selgelt uut energiat ning andnud uue võimaluse ka Ronaldole.

Portugal alustas enda EM-valiksarja kindlate võitudega Luksemburgi ja Liechtensteini üle. Nendes säras enim Ronaldo, kelle arvele jäi kokku neli tabamust. Martinez on selgelt õnnelik, et tema meeskonnas on säärane liider.