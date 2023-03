Norras kadunud laskesuusataja juhtum võttis uue pöörde

Saksamaa väljaanne Bild kirjutab, et 19. märtsil Lillehammeris kadunuks jäänud sportlase otsingutega on lisaks politseile ja vabatahtlikele liitunud ka Norra salateenistus.

Politsei oletas möödunud neljapäeval, et mees võib olla veel elus, kuid ei soovi, et teda leitaks. Tema treener Aasmund Steien ütles NRK-le, et otsingutele on kaasatud inimesi ka laskesuusaringkonnast.