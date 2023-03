KOLUMN ⟩ Lastespordi kaitsmine mürgiste sümbolite eest peab olema treenerite ja lapsevanemate ülesanne

Möödunud nädalavahetusel Tallinnas toimunud vehklemisvõistlus Anastassia Cup äratas Eesti ajakirjanduse suurt tähelepanu eelkõige hoopis millegi muu, mitte sportliku osa pärast. Üks alla 12-aastaste võistlusel osaleja astus rajale Venemaa lipuvärvides maskiga, kuigi Venemaa sportlaste osalemisest sellel turniiril polnud juttugi.

Kummalist olukorda selgitada püüdnud spordiajakirjanikel õnnestus tuvastada, et selline mask oli Eesti kuulsa epeevehkleja Irina Embrichi ühel õpilasel. Embrich ise ütles, et jutt on tüdrukust, kes kolis perega Eestisse kaks aastat tagasi. Selles maskis treenis neiu juba enne kolimist ja jätkas seda ka siin, kusjuures Embrichi sõnul ei näinud keegi selles enne võistlust Anastassia Cup probleemi.

Embrichi sõnul on tema õpilane maskiga harjunud, see meeldib talle väga ning klubi treenerid ei näinud põhjust soovitada noorel sportlasel teistsugust maski kasutada. Samas rõhutas Embrich eriti, et kui võistluse ajal oleks kasvõi üks saalis viibinutest teatanud sellise varustuse sobimatusest, oleks ta oma hoolealusele kohe teise maski andnud.

On üsna loomulik, et sellise maski kasutamises ei näe probleemi ka noor vehkleja ise, kes oma õrna ea tõttu vaevalt aimab, mille kõigega Vene trikoloor nüüdseks seostunud on. Äärmiselt raske on aga ette kujutada, et tema vanemad, kes on ilmselt juba kaks aastat Eestis elanud, sellest aru ei saaks.