VIDEO ⟩ Kristin Tattar tänab Kristina Šmigun-Vähit: ta on andnud teistele jõudu juurde, et midagi korda saata!

Paar päeva hiljem, 16. veebruaril ootas Šmigun-Vähi ees 10 km eraldistardist klassikatehnikasõit. Karis oli siis äsja saanud Eesti Ajaloomuuseumi direktoriks. «Terve seltskond vaatas töö ajal Kristina sõitu. Üks mu kolleeg läks toast välja ja ütles, et tema närvid enam vastu ei pea. Pärast oli küll suur pidu ja rõõm! Se oli äärmiselt tugev emotsioon. See on ju meie oma tüdruk, kes on meie Eestimaa viinud maailma!» õhkab Karis.

Toona 13-aastane Tattar sai võistlust vaadata Pärnu Hansagümnaasiumis tundide ajal. «Koolis toodi televiisor eesruumi ning rahvas sai minna tundide ajal meie sangarite sõitu vaatama. Mulle meeldis väga Kristinale kaasa elada. See oli tema enda jaoks väga oluline, et ta saaks klassikastiilis sõidus ka kulla, sest on ju see eestlaste leivanumber,» räägib ta.

Tattari sõnul on Kristina saavutused mänginud tema karjääris suurt rolli. «Kristina on mänginud võtmerolli, et unistada millestki suurest. Kui tuled väikesest riigist, kus pole suurrikiidega sarnaseid võimalusi, ent näed, et on võimalik jõuda oma ala tippu, paneb ennast suurelt unistama. Pärast kahe kulla võitmist Tundus tõesti, et Kristina on üliinimene, kuidas see üldse võimalik on? Kui mina suureks saan, siis mina tahan ka selliseks saada. Suured tänud Kristinale, et ta sellise vägiteoga on hakkama saanud ja on andnud teistele jõudu juurde, et ise midagi korda saata!»