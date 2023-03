KOLUMN ⟩ Meenutades Matti Nykäneni ehk Kui treener hakkaks ka suud puhtaks rääkima

Punastasin, vabandasin ning tundsin häbi kaaslinlasest ettevõtja ees, kes usaldas mu sõna. Samal ajal lugesin meediast, et eeskujulikumat sportlast pole kunagi olnud ning kehva vormi põhjus oli see, et treeneril polnud aega sportlasega tegeleda! Olin vait ega rääkinud, sest noore inimese tulevik oli veel ees, ega tahtnud anda hinnangut, mis võinuks rikkuda inimese elu.

Minul oli lihtsam, kuigi nendel hetkedel oli ikka valus. Minu sissetulek ei sõltunud treeneritööst, sest kui Eesti vabaks sai, siis otsustasin, et treeneriamet on küll tore ja huvitav, kuid raha peab mujalt teenima. Aga mida teevad need treenerid, kellele on see amet ka leib? Kannatavad, vaikivad ja elavad lühema elu, sest tervist sööb juhendajaamet korralikult.