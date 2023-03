Suusamaailma valitsenud Rootsi koondist tabas ootamatu kriis

«Tundsin juba hooaja alguses, et keeruline on olla hea hooldemees, kui kodus püüavad kaks last saada profisuusatajateks,» lausus Myhlback.

Vikman tunnistas, et Rootsi koondisest lahkumine oli väga keeruline. «See polnud lihtne otsus, kuna see on olnud minu elu lõbusaim töökoht. Samas on mul väike laps kodus ja tundsin pidevalt, et ma pole nende jaoks piisavalt olemas,» selgitas Vikman.